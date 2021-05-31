Пашинян с рабочим визитом посетит Париж и Брюссель

Как сообщает канцелярия премьер-министра Армении, 1 июня Никол Пашинян проведет в Париже встречи с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, председателем Национального собрания Ришаром Ферраном и председателем Сената Жераром Ларше.

2 июня в Брюсселе Никол Пашинян встретится с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Запланирована также встреча исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения с премьер-министром Королевства Бельгия Александром де Кро.