COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 6 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 31 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 227 и сейчас составляет 213 208.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 438.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1082 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3 942, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 083 960 (2 655 за сутки).