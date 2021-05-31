Руководитель фракции «Мой шаг» не знает, в чем причина отставки и.о. главы МИД

Об этом сегодня во время брифингов в Национальном собрании заявила руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Журналист, в частности, поинтересовался у Макунц, является ли предложение премьер-министра о размещении наблюдателей на армяно-азербайджанской границе причиной отставки и.о. министра иностранных дел.

«Перед заседанием Совета безопасности премьер-министр проинформировал исполняющего обязанности министра иностранных дел о содержании заявления, в связи с чем министр по крайней мере не возражал, я ничего не могу сказать о других мотивах, потому что не знаю», - ответила Макунц.

Напомним, Ара Айвазян подал в отставку через несколько часов после внеочередного заседания Совета безопасности 27 мая, когда стало известно о предложении Пашиняна по урегулированию приграничной ситуации.

Исполняющий обязанности премьер-министра предложил вывод части вооруженных сил Армении и Азербайджана из приграничных районов и вместо них разместить вдоль границы международных наблюдателей, представляющих Россию или страны, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

52-летний Айвазян был назначен министром иностранных дел 18 ноября 2020 года. До этого он был послом Армении в Мексике и ряде европейских стран. Айвазян – второй министр иностранных дел, ушедший в отставку после осенней войны в Нагорном Карабахе.

С момента отставки Ара Айвазяна прошло четыре дня, но до сих пор неизвестно, принял ли Никол Пашинян его отставку.