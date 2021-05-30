Кочарян: Мы предложим новую и понятную повестку двустороннего сотрудничества с партнерами

Об этом заявил второй президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян, выступая в субботу на презентации предвыборной программу политической силы.

Кочарян раскритиковал действия нынешних властей в сфере безопасности и внешней политики, назвав ситуацию в этих двух сферах полным провалом.

По его словам, в сфере безопасности первым необходимым шагом станет восстановление боеспособности вооруженных сил. «Не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы обеспечить достойный мир. Другого пути попросту нет», - пояснил экс-президент.



«Армия – это хребет системы безопасности страны. Она должна быть современной, максимально профессиональной и боеспособной. Наша армия нуждается в поддержке и серьезной реформе», - заявил Кочарян.

Бывший президент также подчеркнул, что Служба национальной безопасности должна перестать заниматься политическим преследованием оппозиционеров и вновь заниматься вопросами безопасности, а полиция не должна заниматься организацией безопасного передвижения одного чиновника, выполняя его капризы.

Как заявил Роберт Кочарян, в сфере внешней политики первым шагом необходимо прекратить «политику дешевой шустрости», поскольку только глупцы могут заниматься этим в цифровую эпоху.

«Мы восстановим доверие к стране как предсказуемому партнеру. Мы предложим новую и понятную повестку двустороннего сотрудничества с партнерами», - заявил лидер предвыборного блока «Армения».

«У нас есть потенциал для быстрого восстановления. И мы сделаем все для того, чтобы это стало интересным и жизненно важным вопросом также для наших союзником и, в первую очередь, для России», - подчеркнул Кочарян, отметив, что поражение в прошлогодней Карабахской войне не должно породить в армянском народе комплекс неполноценности.

В возглавляемый Кочаряном блок «Армения» входят партии АРФ «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения».