Руководители оборонных ведомств Армении и РФ договорились о необходимых шагах

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи стороны обсудили процесс миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, ситуацию в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении, а также вопросы, касающиеся армяно-российского двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

И.о. министра обороны Армении представил российскому коллеге подробности проникновения азербайджанских вооруженных формирований на территорию Армении, а также действия Вооруженных сил Республики Армения.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что азербайджанские провокации, осуществленные под ложным предлогом «уточнения границ», абсолютно недопустимы, азербайджанские подразделения должны немедленно покинуть суверенную территорию Республики Армения.

Стороны рассмотрели возможные варианты выхода из ситуации и достигли договоренности о необходимых шагах.