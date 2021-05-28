Пашинян доказал, что действительно ничего не понимает в политике – пресс-секретарь Тер-Петросяна

«Он не понимает прямых слов своих противников или даже своих союзников, таких как Россия, не понимает прямо сказанных слов. Более того, он даже не понимает, в чем обвиняет первого президента, говоря, что последний хочет передать Карабах Азербайджану. Это то, что он уже «великолепно» сделал, - сдал Карабах Азербайджану с потрохами», - Мусинян написал в посте на Facebook.

Сегодня и.о. премьер-министра отреагировал на заявления Тер-Петросяна, сделанные во вчерашнем интервью Общественному телевидению.

«Левон Тер-Петросян заявляет, что по карабахскому вопросу была такая ситуация, сякая ситуация, но в итоге не формулирует, в чем заключалась его идея урегулирования карабахской проблемы, какова она сегодня. Необходимо четко заявить: его видение урегулирования карабахской проблемы заключалось в том, что мы должны полностью передать Карабах Азербайджану, считая, таким образом, вопрос закрытым».

Арман Мусинян продолжил, говоря, что если Роберт Кочарян вытеснил Карабах из процесса урегулирования как равноправной стороны, то Пашинян лишил этого статуса и Армению.

«Армения больше не имеет права на решающий голос по этому вопросу. Это, конечно, не означает, что мы должны умыть руки и отстраниться от дальнейшей судьбы Карабаха», - сказал он.

Напомним, Тер-Петросян заявил: «За Армению сегодня ответственен Пашинян. Пашиняну, я уверен, Россия со всей искренностью говорит о том, что она намерена делать в этом регионе, в целом о будущем Армении и Карабаха. У Пашиняна другая проблема, он даже не понимает, что ему говорят русские».