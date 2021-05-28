Пашинян: Наш суверенитет и наша независимость не могут стать предметом обсуждений

«Он воплощает многовековое стремление нашего народа к независимой государственности», - отметил и.о. премьер-министра.

«В эти дни 1918 года наш народ находился под роковой угрозой. Катастрофа казалась неминуемой. Казалось, мы окончательно лишимся права создавать государство на своей родной земле и жить в своей колыбели. Однако перенапрягая силу народа, армяне под руководством духа и воли Арама Манукяна смогли остановить нападение врага и навсегда отстоять свое неотъемлемое право на суверенное государство в героических битвах при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе», - отметил он.

«Герои битв при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе - Арам Манукян, Товмас Назарбекян, Мовсес Силикян, Дро, Нжде, Даниел и Погос Бек-Пирумяны, командир езидского кавалерийского отряда Джангир-ага, вся армянская армия и ополчение, сражавшиеся с оружием в рукам священнослужители стали творцами независимости Армении.

Сегодняшние Арам Манукян, Товмас Назарбекян, Мовсес Силикян, Дро и другие герои - это жители наших приграничных сел, которые непоколебимо и твердо стоят на своей земле.

В трудные минуты армянский народ всегда умел сплотиться, быть единым кулаком, направлять все свои силы во имя обороны, во имя суверенитета и государственности.

Убежден, что сегодня мы должны действовать в том же духе - от Еревана до приграничных сел действовать как одна семья на благо обеспечения безопасности нашей любимой Родины.

Своими трезвыми и взвешенными решениями мы решительно стоим и будем стоять на позиции нашего государства, нашего суверенитета, нашей независимости и не позволим противнику достичь своих целей.

Наш суверенитет и наша независимость не могут стать предметом обсуждений. И как в дни отчаяния в 1918 году говорил Арам Манукян: “За дело и за работу, и мы победим!”

Разрешение сложившейся ситуации сегодня является нашей приоритетной задачей, после чего, без сомнения, армянский народ пойдет по пути построения Армении своей мечты. И следовательно, возьмемся вместе за дело и за работу!», - подчеркнул Никол Пашинян.