В Армении пожар, нужна программа по его тушению – Тер-Петросян

Тер-Петросян так ответил на вопрос о том, что он будет делать в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

«Сейчас все партии принесут программы по различным сферам – сельское хозяйство, экономика, международные отношения, длинные тексты…. Вот одну такую программу и нам принесли, ее написали наши ребята. Я же сказал, отложите ее в сторону. Наша программа должна быть очень короткой: 'В Армении пожар. А во время пожара что делают? Тушат его'».

«Первым делом новое правительство должно запустить государственную машину. Сегодня государственная машина попросту развалена, управляемость равна нулю», - подчеркнул первый президент Армении.

Комментируя захват шестерых армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской границе рано утром в четверг, Тер-Петросян сказал: «Здесь есть проблема политическая и проблема психологическая. Политическая состоит в следующем: Алиев убежден, что Никол [Пашинян] не победит на этих выборах, и, пользуясь его слабостью, пытается выбить у него как можно больше. Вот в чем состоит политический мотив».

«Другая проблема –психологическая, связанная с униженным положением Азербайджана в течение 30 лет после поражения. Должен сказать, это тяжелое бремя. Мы недавно потерпели поражение, и вы можете чувствовать, какое это психологическое состояние. Почему вы не понимаете, что то же самое должно было произойти и в Азербайджане? Фактически 30 лет они находились в очень тяжелом психологическом состоянии, в положении проигравшего… Он [Алиев] в долгу перед своим народом. То же, что армянский народ в проигравшем положении требует от Никола сейчас, азербайджанский народ требовал на протяжении 30 лет», - объяснил первый президент Армении.

На вопрос, «почему мы проиграли?», Тер-Петросян ответил так: «Мы проиграли, потому что не смогли понять ход времени. Время – самый важный фактор в политике. То, что мы могли бы сделать в какой-то момент, нет гарантии, что мы сможем это сделать в следующий момент. Мы этого не почувствовали, наши власти не почувствовали этого момента. Другими словами, это накопленная проблема, стратегическая проблема, которую следовало решить тогда, когда мы были в роли победителей».