Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Россия призвала Армению и Азербайджан решать вопросы мирным путем

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко

Москва призывает Ереван и Баку решать все возникающие проблемы мирным путем.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

«С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу», - говорится в тексте, передает ТАСС.

Как указали в МИД РФ, Руденко и Клаар обменялись мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, хода урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG