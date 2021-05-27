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Армения

Пашинян обещает в ближайшее время представить план мирного урегулирования приграничной ситуации

Никол Пашинян

«Очень скоро я представлю план мирного урегулирования приграничной ситуации», - на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Я уверен, что это предложение будет взаимовыгодным и выполнимым в кратчайшие сроки при поддержке международного сообщества», - написал он.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая, когда Ереван обвинил Баку во вторжении на суверенную территорию Республики Армении.

Азербайджан отрицает это, настаивая на том, что ВС Азербайджана занимают принадлежащие Азербайджану территории согласно административной границе советского периода.

ОДКБ и Россия, в которые Армения обратилась за помощью в качестве военно-политического союза, предложили провести делимитацию с последующей демаркацией армяно-азербайджанской границы.

Ситуация обострилась сегодня утром после того, как Армения обвинила Азербайджан в захвате 6 военнослужащих армянских ВС, выполнявших инженерные работы вдоль границы. Азербайджан настаивает на том, что армянские военнослужащие нарушили границу.

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