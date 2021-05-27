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Армения

Минобороны утверждает, что армянские военнослужащие не пересекали границу, опубликована карта местности

Министерство обороны Армении утверждает, что Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, относительно факта захвата шестерых армянских военнослужащих азербайджанскими вооруженными силами сегодня утром.

«Мы еще раз заявляем, что армянские военнослужащие находились на территории Республики Армения и границу не пересекали», - говорится в заявлении Минобороны, к которому Минобороны приложило подробную карту местности.

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