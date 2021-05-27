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Армения

Губернатор Гегаркуника: «Есть напряженность, проблема должна быть как можно скорее решена дипломатическим путем»

Губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян

Ситуация в приграничных районах Гегаркуника, в населенных пунктах продолжает оставаться прежней, есть напряженность.

Об этом сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами заявил губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян.

«С 13 мая у нас на участках близ сел Кут и Верин Шоржа, которые является нашей суверенной территорией, находятся представители азербайджанской армии. Очевидно, что они нарушили нашу границу. Есть напряженность, я не могу этого скрывать», - заявил Саносян.

Подтверждая, что азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении, армянская сторона «ведет правильную дипломатическую работу» для мирного урегулирования вопроса, отметил губернатор, при этом подчеркнув: «К сожалению, пока мы можем констатировать, что это не дало результатов, учитывая, что они все еще находятся на нашей суверенной территории. Я согласен с тем, что может быть эскалация ситуации. Там люди, у них нервы, они солдаты. Инциденты могут происходить постоянно, что может привести к непредсказуемым последствиям. Вот почему мы призываем как можно скорее решить проблему дипломатическим путем».

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