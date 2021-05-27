И.о. главы Минобороны Армении находится «с очень важной деловой поездкой» в Москве

Об этом в беседе с журналистами сегодня заявил председатель комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

По словам Андраника Кочаряна, визит Арутюняна проходит в рамках военно-политического сотрудничества двух стран.

«Министр приедет и сам, если сочтет целесообразным, раскроет некоторые скобки», - сказал председатель комиссии НС.

«Но никто не знал, что произойдет то, что произошло утром, что было недопустимым, особенно с учетом того факта, что у нас есть пограничная напряженность, а стороной, которая создает напряженность, остается Азербайджанская Республика», добавил он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян накануне заявил в парламенте, что глава оборонного ведомства Армении посетит Россию в ближайшие дни.

Сегодня утром стало известно, что шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ на территории военной части N ВС Армении в приграничной части Гегаркуникской области были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.

Комментируя этот инцидент, Пашинян назвал это не пленением, а похищением армянских военнослужащих с территории Республики Армении.

МИД Армении в свою очередь заявил, что плененные армянские военнослужащие должны быть безоговорочно и немедленно возвращены.