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В приграничном районе Гегаркуника азербайджанцы взяли в плен 6 военнослужащих ВС Армении

Военнослужащий ВС Армении (архив)

Сегодня рано утром шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ на территории военной части N ВС Армении в приграничной части Гегаркуникской области были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Предпринимаются необходимые меры для возвращения плененных военнослужащих», - говорится в сообщении Управления информации и общественных связей Министерства обороны РА.

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