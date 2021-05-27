В приграничном районе Гегаркуника азербайджанцы взяли в плен 6 военнослужащих ВС Армении

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
«Предпринимаются необходимые меры для возвращения плененных военнослужащих», - говорится в сообщении Управления информации и общественных связей Министерства обороны РА.
Сегодня рано утром шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ на территории военной части N ВС Армении в приграничной части Гегаркуникской области были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
«Предпринимаются необходимые меры для возвращения плененных военнослужащих», - говорится в сообщении Управления информации и общественных связей Министерства обороны РА.
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