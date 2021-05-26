Для участия в парламентских выборах в Армении зарегистрировано 27 политических сил

Сегодня в 18:00 истек срок подачи предвыборных списков в ЦИК.
Голосование назначено на 20 июня, предвыборная кампания начнется 7 июня и продлится до 18 июня.
В Центральной избирательной комиссии для участия во внеочередных парламентских выборах в Армении зарегистрированы 23 партии и 4 блока.
Сегодня в 18:00 истек срок подачи предвыборных списков в ЦИК.
Голосование назначено на 20 июня, предвыборная кампания начнется 7 июня и продлится до 18 июня.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии