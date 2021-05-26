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Политика

Для участия в парламентских выборах в Армении зарегистрировано 27 политических сил

В Центральной избирательной комиссии для участия во внеочередных парламентских выборах в Армении зарегистрированы 23 партии и 4 блока.

Сегодня в 18:00 истек срок подачи предвыборных списков в ЦИК.

Голосование назначено на 20 июня, предвыборная кампания начнется 7 июня и продлится до 18 июня.

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