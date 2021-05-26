Марукян – лидер избирательного списка «Просвещенной Армении»

Вторым в списке идет юрист Артем Гегамян, третья в списке депутат Ани Самсонян. За ними следуют Геворк Горгисян и сам Давид Хажакян.
Избирательный список «Просвещенной Армении» возглавил лидер партии Эдмон Марукян. Об этом в беседе с журналистами на брифинге в ЦИК сегодня сказал представитель партии Давид Хажакян.
Вторым в списке идет юрист Артем Гегамян, третья в списке депутат Ани Самсонян. За ними следуют Геворк Горгисян и сам Давид Хажакян.
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