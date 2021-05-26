Блок «Честь имею» опубликовал первую десятку предвыборного списка

Список возглавляет председатель партии «Отечество» Артур Ванецян, а вторым в списке значитсябывший мэр Еревана Тарон Маркарян (РПА). Примечательно, что шестой в списке представлена бывший член парламентской фракции «Мой шаг» Тагуи Товмасян.