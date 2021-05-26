Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Блок «Честь имею» опубликовал первую десятку предвыборного списка

Предвыборный блок «Честь имею», состоящий из бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) третьего президента Сержа Саргсяна и партии «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна представил первую десятку кандидатов на досрочных выборах 20 июня.

Список возглавляет председатель партии «Отечество» Артур Ванецян, а вторым в списке значитсябывший мэр Еревана Тарон Маркарян (РПА). Примечательно, что шестой в списке представлена бывший член парламентской фракции «Мой шаг» Тагуи Товмасян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG