Армения не получила ответа на предложения по документу о создании комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном – Пашинян

Об этом и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня заявил в ходе правительственного часа в Национальном собрании, отвечая на вопрос лидера фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, собирается ли Пашинян подписать этот документ.

«Я заявил, что нет такого варианта, чтобы мы подписали какой-либо документ без вывода войск [Азербайджана]. Мы предложили два варианта: либо азербайджанские войска выводятся, после чего подписывается согласованный документ, либо в подписанном документе четко указывается, через сколько дней будут выведены азербайджанские войска.

Еще до того, когда документ был опубликован и просочился в интернет, мы представили два письменных предложения по его содержанию: о полном возвращении пленных, а во-вторых, мы дали координаты, за пределами которых должны находиться азербайджанские войска. С тех пор мы не получали никакого ответа. Т.е. с тех пор ничего нового не произошло», - заявил Пашинян.

И.о. премьер-министра Армении проинформировал, что относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе на данном этапе Ереван продолжает работать с партнерами по ОДКБ, и в ближайшее время ожидается визит исполняющего обязанности министра обороны Армении в Россию. «И мы думаем, что должны получить ответы на некоторые вопросы, чтобы продолжать углублять наше сотрудничество с нашими партнерами по ОДКБ и нашим союзником номер один в области безопасности – Россией», - сказал он.