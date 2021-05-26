ОДКБ до сих пор публично не выразила четкой позиции о необходимости отвода азербайджанских сил на исходные позиции – Пашинян

Об этом в среду во время правительственного часа в парламенте заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, представляя ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как отметил Пашинян, именно по этой причине Армения обратилась в ОДКБ. По его словам, в адрес армянских властей звучит критика, и многие считают ошибочным решение обратиться в ОДКБ. Однако, как подчеркнул он, именно партнеры по ОДКБ призывали Армению не прибегать к силовому методу решения проблемы.

«Армения в ОДКБ выступает не как проситель. Это – лишь инструмент, который создали страны-члены организации для использования в подобных ситуациях», - заявил премьер.

И.о. премьера добавил, что ОДКБ до сих пор не выразила четкой позиции о необходимости отвода азербайджанских сил на исходные позиции, хотя, как отметил он, эта позиция выражается в ходе рабочих обсуждений.

Пашинян отметил, что на данном этапе не видит необходимости во введении военного положения в стране в связи с ситуацией на границе. «Военное положение может быть введено в случае резкого обострения обстановки», - отметил он, выразив надежду на то, что напряженность не только не будет нарастать, но и что будет найдено решение.

Одновременно Пашинян заявил, что Армения не станет подписывать документ о создании комиссии по делимитации и демаркации границы, пока азербайджанские формирования не покинут территорию Республики Армения.

«Когда речь идет о Сюнике, говорится, что в этой части границы между Арменией и Азербайджаном процесс демаркации и делимитации не реализован. Но хочу сказать, что на российско-азербайджанской границе также не осуществлен процесс демаркации и делимитации. И что это означает?» – заявил Пашинян.

Отвечая на вопрос независимого депутата Тиграна Уриханяна, и.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что считает невозможным отказ ОДКБ или России выполнить свои союзнические обязательства по отношению к республике.

«Как такое возможно, чтобы ОДКБ или Россия не выполнили своих обязательств по отношению к Армении? Это означает самороспуск организации. И президент России публично заявлял, а также на рабочих обсуждениях с нами говорил, что граница Армении – «красная линия» для Российской Федерации», – отметил Пашинян, заметив при этом, что Азербайджан нарушил эту «красную линию».

Вместе с тем, Пашинян не исключил, что Армения может обратиться и в Совет Безопасности ООН по вопросу вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении, если выяснится, что инструментов ОДКБ или соглашения о совместной армяно-российской группировке недостаточно для решения этой ситуации и проблемы.

Отвечая на вопрос депутата Тиграна Уриханяна о том, могла ли Турция стоять за действиями Азербайджана, и.о. премьер-министра заявил, что это – один из вариантов.