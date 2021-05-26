Минобороны опровергает сообщения Баку об обстрелах с армянской стороны

Ранее оборонное ведомство Азербайджана распространило заявление, в котором обвинило армянскую сторону в обстреле 24-26 мая азербайджанских боевых позиций.

«Очевидно, что это заявление является очередной жалкой попыткой скрыть факты убийства военнослужащего-контрактника, младшего сержанта Геворга Хуршудяна, а также провокации, осуществленные в последние дни в отношении суверенных территорий Армении», - отметили в Минобороны Армении.

В оборонном ведомстве назвали примечательным, что азербайджанская сторона заявляет об обстрелах, якобы продолжающихся три дня, и только 26 мая сообщает об этом. В Минобороны Армении также отметили, что азербайджанская сторона заявляет об обстрелах в направлении Шуши, в то время как российский миротворческий контингент уже опроверг эту информацию.

«Армянские вооруженные силы в указанные дни не произвели ни одного выстрела в сторону Азербайджана. Абсолютно недопустимы посягательства Азербайджана на суверенные территории Армении», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что Армения требует, чтобы ВС Азербайджана немедленно покинули территорию страны, «в противном случае она оставляет за собой право решить проблему любым способом, в том числе путем применения силы».