Блок «Армения» опубликовал первые 20 имен предвыборного списка

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте Армянской революционной федерации («Дашнакцутюн»), первый в списке – Роберт Кочарян, второй - Ишхан Сагателян, представитель высшего органа АРФД, третьим кандидатом в списке является Анна Григорян, депутат, избранный в парламент по списку «Мой шаг», которая вышла из правящей фракции.

Также в первой двадцатке находятся глава партии «Возрождающаяся Армении», бывший губернатор Сюника Ваге Акопян, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, члены АРФД Гегам Манукян, Армен Рустамян, Арцвик Минасян, бывший глава президентской администрации Кочаряна Армен Геворкян, ведущая связанного с Кочаряном телеканала Агнеса Хамоян, руководитель НИИ «Политэкономия» Андраник Теванян.

Сегодня в 18:00 истекает срок подачи предвыборных списков в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Тогда же станет известно, сколько партий и блоков намереваются участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Выборы назначены на 20 июня, предвыборная кампания начнется 7 июня и продлится до 18 июня.