МИД Армении решительно осуждает «открытое вооруженное посягательство Азербайджана» на суверенную территорию РА

Министерство иностранных дел Армении решительно осуждает открытое вооруженное посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении - государства-члена ООН, что является нарушением норм международного права.

Ведение Азербайджаном военных действий на суверенной территории Республики Армения дает Армении право принимать необходимые и адекватные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения безопасности населения, заявляет армянское внешнеполитическое ведомство.

«Вопреки призывам международного сообщества, Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, что еще больше усугубляет ситуацию и подрывает региональную безопасность и стабильность», - говорится в заявлении.

Подчеркнув, что Азербайджан пытается прикрыть свои незаконные военные операции в Армении распространением ложной информации, МИД Армении заявляет, что армянская сторона «готова начать международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента со смертельным исходом».

Сегодня ранее Минобороны сообщило, что сегодня днем в приграничном районе близ села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении азербайджанская сторона произвела выстрелы в направлении армянских позиций. В результате начавшейся перестрелки погиб военнослужащий контрактной службы.

Официальный Баку заявил, что не имеет отношения к гибели армянского военнослужащего, утверждая, что это был несчастный случай.