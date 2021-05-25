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В перестрелке на границе с Азербайджаном убит армянский военнослужащий – Минобороны

(архивная фотография)

В результате перестрелки, возникшей после того, как азербайджанская сторона обстреляла приграничный участок близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант В. Ю. Хуршудян (1989 года рождения).

Об этом говорится в сообщении, распространенном сегодня Министерством обороны Армении.

Согласно сообщению, ситуация на данный момент находится под контролем, стрельбы нет.

Ранее сегодня Минобороны Армении уже сообщало о том, что около 14:20 в приграничном районе Верин Шоржа произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

В частности, по данным Минобороны Армении, азербайджанская сторона произвела выстрелы в направлении армянских позиций.

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