В перестрелке на границе с Азербайджаном убит армянский военнослужащий – Минобороны

Об этом говорится в сообщении, распространенном сегодня Министерством обороны Армении.

Согласно сообщению, ситуация на данный момент находится под контролем, стрельбы нет.

Ранее сегодня Минобороны Армении уже сообщало о том, что около 14:20 в приграничном районе Верин Шоржа произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

В частности, по данным Минобороны Армении, азербайджанская сторона произвела выстрелы в направлении армянских позиций.