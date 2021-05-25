Если власть попытается сфальсифицировать выборы, будут поствыборные процессы - Кочарян

Блок «Армения» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном после предстоящих досрочных парламентских выборов готов перейти к поствыборным процессам, если власти фальсифицируют выборы.

При этом, по словам Кочаряна, поствыборные процессы могут иметь непредсказуемые последствия.

«Если власть попытается несоразмерно использовать административный ресурс, если власть попытается различными способами сфальсифицировать выборы, да, в этом случае будут поствыборные процессы, которые также могут иметь непредсказуемые последствия. Значит, в этой ситуации все должны это понимать», - сказал Кочарян.

Однако, по мнению бывшего президента, руководившего страной в 1998-2008 годах, для фальсификации выборов нужны ресурсы, чего у правящего блока «Мой шаг» нет. «У этой власти нет достаточного ресурса, чтобы продемонстрировать подобную наглость», - отметил экс-президент.

На вопрос, если такое произойдет, будет ли он одной из сил, которые сгенерируют подобный процесс, Роберт Кочарян ответил: «Да, конечно».

В блоке под руководством Кочаряна, состоящем из АРФ «Дашнакцутюн» и недавно созданной партии «Возрождающаяся Армения», убеждены, что у них есть возможность победить на предстоящих выборах, хотя лидер блока говорит, что рейтинг Никола Пашиняна и возглавляемой им партии, возможно, все еще составляет около 30%. Однако, по словам Кочаряна, они сделают все возможное, чтобы этот рейтинг «был изношен под корень».

«В списке участников выборов пока не видно ни одной политической силы, готовой сотрудничать с предателями и способной пройти в парламент, мы говорим о текущей ситуации. Следовательно, ситуация вполне ясная. Даже если эти 30% не удастся понизить до 15-20%, эта политическая сила не будет в состоянии сформировать правительство. Мы сделаем все возможное, чтобы [ее рейтинг] был изношен под корень», - сказал Роберт Кочарян.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской областях уже ровно две недели не меняется, сотни азербайджанских военнослужащих пересекли государственную границу Армении и остаются на территории страны, в связи с чем правительство Армении обратилось в ОДКБ, которая до сих пор не осудила действия Азербайджана.

Второму президенту Армении задали вопрос, нужно ли было обращаться в ОДКБ, на что он ответил: «Это немного похоже на то, как мальчик постарше на улице бьет маленького ребенка, и тот бежит к папе и говорит: «Папа, сделай что-нибудь, они меня обижают». Государство мы или нет? Есть у нас достоинство, самолюбие или нет? Если ты сам ничего не предпринимаешь и думаешь, что кто-то придет и за тебя решит вопрос, то это просто из жанра абсурда. Я считаю, я убежден, что в истории ОДКБ таких вещей, таких проявлений просто не было», - ответил Кочарян.