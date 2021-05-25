Цель России - добиться членства Азербайджана в ОДКБ за счет территорий Армении - Меграбян

В то время как официальный Ереван продолжает реагировать молчанием на вчерашнее нашумевшее заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что двери ОДКБ должны быть открыты для Азербайджана, в экспертном сообществе высказывается мнение о том, что цель фактического бездействия России и ОДКБ как во время 44-дневной войны, так и сегодня - проложить путь к членству Азербайджана в возглавляемом Кремлем блоке за счет интересов и территорий Армении.

По мнению политического комментатора Рубена Меграбяна, предложение России подписать документ о делимитации между Арменией и Азербайджаном в условиях неурегулированного конфликта и нахождения около 200 армянских военнопленных в Баку, в конечном итоге, преследует цель предложить Ильхаму Алиеву членство в ОДКБ.

«Сегодня русские, являясь нашими номинальными союзниками, формируют азербайджанскую повестку дня, соглашаются с этой повесткой дня, реализуют эту повестку дня против нас. И во-вторых, они подрывают позиции Республики Армения на международной арене и ограничивают наши возможности общения с внешним миром», - сказал Меграбян.

За последние пять лет Армения трижды вела войны против Азербайджана (четырехдневная апрельская война 2016 года, прошлогодние июльские столкновения на границе в Тавуше и 44-дневная война в Карабахе осенью прошлого года), в ходе которых бомбардировкам и артиллерийским обстрелам подвергалась также территория Армении - члена ОДКБ. Однако во время этих войн, а также в ходе предшествовавших им и последовавших за ними приграничных нападений и напряженности Россия и другие члены ОДКБ просто уклонялись от оказания военной помощи союзной Армении, вместо этого продавая Азербайджану крупные партии наступательного вооружения.

Фактическое бездействие Кремля продолжается и с 12 мая, когда азербайджанские вооруженные силы как минимум в трех направлениях вторглись на территорию Армении и до сих пор отказываются уходить. Спустя более чем полгода после окончания 44-дневной войны в Карабахе Азербайджан отказывается вернуть армянских военнопленных, хотя согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, подписанному при посредничестве президента России Владимира Путина, стороны обязались вернуть всех военнопленных.

На фоне всего этого в опубликованном вчера в московских «Известиях» интервью заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил: «Что касается других стран, в том числе Азербайджана, то двери ОДКБ должны быть открыты для всех. Единственное, что может ограничивать вступление, так это определенные положения Устава Организации, в соответствии с которым для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений. Таких отношений нет пока между Азербайджаном и Арменией. Когда они будут установлены – мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, – тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде».