Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе для Азербайджана – замглавы МИД РФ

Сказав, что определенные положения устава организации предусматривают, что для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений, Руденко подчеркнул, что пока между Азербайджаном и Арменией таких отношений нет.

«Когда они будут установлены - мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, - тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде», - сказал замглавы МИД РФ.

В последние годы возможное участие Азербайджана и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) периодически обсуждается на разных российских площадках, об этом периодически говорят также российские чиновники. Обсуждения стали более активными после карабахской войны. Более того, уже идет некоторый процесс между ЕАЭС и Азербайджаном.

Напомним, Казахстан пригласил азербайджанскую сторону принять участие в состоявшемся недавно заседании Межправительственного совета стран ЕАЭС. Ереван выступил против, и поскольку не было консенсуса, азербайджанская делегация не прибыла в Казань, хотя была готова прибыть в статусе гостей.

Если в сторону ЕАЭС со стороны Баку есть определенные осторожные шаги, то об ОДКБ Баку вообще не говорит. Эксперты периодически подчеркивают, что прошлогодняя война и сокрушительная победа Азербайджана над союзником России Арменией показали, что основным военно-политическим союзником Азербайджана является член НАТО Турция.

После 44-дневной войны Армения и Азербайджан оказались в центре внимания российских экспертных кругов и прессы. Азербайджан, используя также свой общинный потенциал в России, активно работает с российскими экспертами, армянская сторона в этом отношении гораздо более пассивна. Основной дискурс, который сегодня существует в российских СМИ и экспертных кругах, состоит в том, что Армения, конечно, является союзником России, но Азербайджан не менее важен для России, и нужно сделать все возможное, чтобы не испортить отношения с Азербайджаном. Возможное членство Азербайджана как в ОДКБ, так и в ЕАЭС находится в рамках этой логики.

У Азербайджана прекрасные, в том числе военно-технические отношения с членами ОДКБ Россией и Беларусью, а два из шести государств-членов ОДКБ, Казахстан и Киргизия, вместе с Азербайджаном являются членами Организации тюркоязычных государств и поддерживают с ним братские отношения.

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Киргизия и Таджикистан.

Что касается армяно-российских отношений в послевоенный период, то официальные Ереван и Москва периодически заявляют, что армяно-российские союзнические отношения после войны не изменились и им ничто не угрожает, как, например, сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

Лавров не сомневается, что российско-армянские отношения продолжат развиваться в духе взаимного доверия, стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.

Однако российские аналитики настроены пессимистично и регулярно пишут, что в Армении стали меньше доверять России и ищут союзников на Западе. Например, expert.ru в статье «Битва за Армению» пишет: «Ситуацией в регионе поспешили воспользоваться США и Франция, которые высказались в поддержку Армении. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона потребует от Азербайджана вывести войска с армянской территории. Эти заявления вряд ли повлияют на Азербайджан, но свидетельствуют о том, что Вашингтон и Париж не прочь заменить собой Москву в качестве главного союзника Еревана».