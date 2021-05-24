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Армения

МО: Часть военнослужащих Азербайджана, проникших на территорию Армении, вернулась на исходные позиции

Военные атташе ряда иностранных государств во время посещения армяно-азербайджанской границы в Сюнике, 20 мая 2021 г.

По состоянию на полдень 23 мая, ситуация, сложившаяся после провокаций на армяно-азербайджанской границе со стороны вооруженных сил Азербайджана, относительно стабильна, инцидентов не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

«Вечером 22 мая часть личного состава вооруженных сил Азербайджана, проникшего на территорию Армении, вернулась на исходные позиции. Распространенное в прессе утверждение о том, что «в районе озера Сев Лич Сюникской области находится более тысячи азербайджанских военнослужащих», не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В другом сообщении Минобороны Армении опровергло наличие армянских военнослужащих в Иране. По утверждению ряда армянских СМИ, на территории Ирана могут оставаться до 160 армянских военнослужащих, которые перешли границу во время Карабахской войны 2020 года, а иранская сторона для их возвращения выдвигает условия.

В оборонном ведомстве Армении напоминают, что посольство ИРИ в Ереване также опровергло данную информацию, назвав ее ложной и безосновательной.

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