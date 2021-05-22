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Армения

Под председательством Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности

В правительстве Армении прошло заседание Совета безопасности под председательством и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщают в пресс-службе аппарата премьер-министра РА.

Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, ход действий по ее урегулированию и дальнейшие шаги.

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