Под председательством Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности

Об этом сообщают в пресс-службе аппарата премьер-министра РА.
Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, ход действий по ее урегулированию и дальнейшие шаги.
В правительстве Армении прошло заседание Совета безопасности под председательством и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщают в пресс-службе аппарата премьер-министра РА.
Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, ход действий по ее урегулированию и дальнейшие шаги.
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