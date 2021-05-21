Азербайджанцы впервые открыли прицельный огонь – глава села Сос об инциденте со стрельбой по трактористу в Карабахе

17 мая тракторист, приехавший из села Сос в соседнее село Шош в Нагорном Карабахе, на экскаваторе выполнял работы для Армии обороны, когда услышал звуки выстрелов. Азербайджанцы в течение семи минут вели огонь в направлении экскаватора и военнослужащих Армии обороны Карабаха, находившихся на территории.

Водитель экскаватора не пожелал представиться, лишь сказал, что сразу понял, что происходит, и успел укрыться. «Мы увидели, что происходит, спрятались в безопасное место», - сказал он.

Житель села Сос выполнял работы на экскаваторе, принадлежащем главе общины, от осколков разбитых стекол которого получил легкие травмы. К счастью, ущерб оказался больше материальным.

Глава общины Сос Унан Григорян отметил, что выстрелы прекратились только тогда, когда прибыли российские миротворцы.

«Он лег на землю и отполз к окопу. Стреляли прицельно, не случайно», - сказал глава общины.

После подписания 9 ноября заявления о прекращении огня азербайджанцы периодически открывают беспорядочную стрельбу, но впервые открыли прицельный огонь, сказал сельский староста.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абраамян.

«Несколько военнослужащих ВС Азербайджана, побуждаемые национальной ненавистью, с целью убийства двух и более людей и умышленного уничтожения чужого имущества, открыли огонь, продолжавшийся около 7 минут, в направлении жителя села Шош Мартунинского района, который проводил инженерные работы на многофункциональном экскаваторе на одной из боевых позиций N-ской воинской части, а также в направлении личного состава боевой позиции. Человеческих жертв удалось избежать лишь по той причине, что военнослужащие и гражданское лицо успели укрыться», - сказал Абраамян.

В рамках возбужденного по факту инцидента уголовного дела ведется предварительное следствие. После окончания войны такие случаи были зарегистрированы и раньше. По утверждению армянской стороны, азербайджанцы периодически стреляют из оружия различного калибра в направлении разных приграничных населенных пунктов как Арцаха, так и Армении.

Омбудсмен Армении Арман Татоян после зарегистрированного инцидента считает крайне необходимым создание 5-7-километровой демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике, он обратился с этим предложением в международные организации.