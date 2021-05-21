Армения придает важное значение формированию общего рынка газа ЕАЭС – Пашинян

Пашинян счел необходимым, чтобы в рамках международного договора были бы согласованы не только подходы к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза, но и установлены тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления на основе прозрачности и недискриминационного подхода.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важность продолжения работы по выявлению, а также устранению барьеров и ограничений во взаимной торговле.

«Формирование единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики, отвечающей интересам каждого государства-члена и всего Союза в целом, является стержневым элементом в обеспечении евразийской экономической интеграции, - сказал и. о. премьер-министра Армении, продолжив: - Сегодня с уверенностью можем сказать, что соглашения о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и третьими странами показали свою востребованность. С этой точки зрения в очередной раз подтверждаем готовность к продолжению реализации совместных программ и проведении целенаправленной и последовательной работы по популяризации идеи евразийской экономической интеграции и повышения ее международного авторитета».

Пашинян также счел важным продолжение работы, направленной на создание правовой базы, обеспечивающей интересы Союза и его членов в мировой торговле.

В заседании приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, главы государств-наблюдателей при ЕАЭС - президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, а также председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Михаил Мясникович и почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев.