ЕС выступает за соблюдение территориальной целостности - Андреа Викторин

Евросоюз выступает за соблюдение территориальной целостности, в ответ на вопрос Радио Азатутюн в Сюнике заявила посол ЕС в Армении Андреа Викторин, которая вместе с еще 11 послами ЕС, аккредитованными в Армении, посетила сегодня озеро Сев лич (Черное озеро), чтобы на месте ознакомиться со сложившейся ситуацией.

Андреа Викторин надеется, что конфликт будет разрешен. «Мы работаем с помощью дипломатических инструментов, пытаемся убедить стороны, что они должны найти мирное решение, и территориальная целостность должна соблюдаться», - сказала она.

Послы Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Греции, Польши и других стран-членов ЕС посетили Сюник по собственной инициативе. Им на месте были представлены также карты армянской стороны. Посол ЕС заявляет, что из увиденного сделала следующий вывод: очевидно, что большая часть озера Сев лич находится на территории Армении.

«Мы слышали о нескольких картах. Сегодня нам представили карту 1956 года. По показанной карте стало очевидно, что большая часть озера находится на территории Республики Армения, но я не эксперт», - отметила Викторин.

Визит европейских дипломатов на территорию озера Сев лич, ставшего главным очагом продолжающейся уже неделю армяно-азербайджанской приграничной напряженности, был организован Министерством иностранных дел Армении. Планировалось, что территорию у озера вместе с послами сегодня также посетят журналисты, однако еще до поездки было сообщено, что Министерство обороны запретило присутствие представителей СМИ на этой территории без каких-либо дополнительных объяснений.