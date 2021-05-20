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Армения

Послы Евросоюза и ряда стран ЕС в Армении посетили территорию Сев лича

Группа аккредитованных в Армении послов стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Грецию, отправилась в Сюникскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

Делегация ЕС во главе с послом Андреа Викторин также находится в Сюнике.

Дипломаты посетили территорию близ озера Сев лич (Черное озеро) и вернулись в Горис, где проводят брифинг для журналистов.

Послов не сопровождали журналисты. В последний момент МИД, ссылаясь на решение Министерства обороны Армении, проинформировал журналистов о том, что им посещение территории Сев лича запрещается.

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