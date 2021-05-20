Наира Зограбян складывает с себя полномочия генсека ППА и не будет участвовать в выборах по списку партии

Об этом сегодня депутат написала у себя на странице в Facebook.

По ее словам, сегодня уже запущен в оборот опасный документ, который станет новым «9 ноябрем» [день, когда был подписано трехсторонне заявление по Нагорному Карабаху в прошлом году – ред.].

«Эту катастрофу нужно предотвратить», - заявила Наира Зограбян.

Она отметила, что у нее есть несколько предложений по дальнейшей деятельности, которые она обсудит с друзьями и близкими прежде чем принять окончательное решение.

Она отметила, что пока не будет давать комментариев журналистам по поводу выхода из ППА, подчеркнув, что за годы членства в партии приобрела много друзей, с которыми сохранит отношения.

При этом депутат отметила, что сегодня существует необходимость спасения государства от власти «зла» и объединения всех сил, осознающих, что нужна программа спасения Армении и Карабаха.

«Мы должны предотвратить окончательное разрушение нашего государства», - заявила Наира Зограбян.