COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 10 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 445 и сейчас составляет 208 899.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 333.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1060 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 635, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 039 050 (2 377 за сутки).