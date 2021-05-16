Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей Совбеза ОДКБ

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, 16 мая Григорян направил письмо Махмудзоде, в котором также представил факты проникновения подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении.
Копия письма направлена генсеку ОДКБ.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян предложил своему таджикскому коллеге, председателю Комитета секретарей Совбеза ОДКБ Насрулло Махмудзоде провести внеочередное заседание Комитета.
Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, 16 мая Григорян направил письмо Махмудзоде, в котором также представил факты проникновения подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении.
Копия письма направлена генсеку ОДКБ.
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