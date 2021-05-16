Тер-Петросян: «В случае победы Пашиняна или Кочаряна весь мир будет насмехаться над нами»

Выступая на съезде партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), Тер-Петросян вновь обратился к своему предложению баллотироваться на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах в блоке с двумя бывшими президентами.

«В обнародованных текстах моего предложения я даже дал ключ к его содержанию: то есть, с одной стороны, предотвратить воспроизводство Никола Пашиняна, с другой – исключить возвращение Роберта Кочаряна к управлению государством, что было бы гарантировано предложенным мною условием, что никто из трех бывших президентов не займет какую-либо государственную должность. Это решало оба вопроса», - отметил первый президент.

«На мой взгляд, необходимо было сформировать антикризисное правительство, состоящее в основном из технократов, во главе с премьер-министром с серьезным опытом и навыками управления», - сказал он, отвечая на свой же вопрос о том, кто в этом случае будет премьер-министром страны.

По словам Левона Тер-Петросяна, отказ Кочаряна от его предложения означает, что он руководствуется не сознанием государственных интересов, а исключительно одержимостью местью Николу Пашиняну. «У него нет другой мотивации. С Сержем Саргсяном дело обстоит иначе: он не преследует цели вернуться во власть, а, участвуя в выборах, просто хочет выполнить свой долг перед собственной партией, чтобы в Национальном собрании была представлена хотя бы небольшая группа республиканцев. Это хоть и является шагом, который может быть оценен с человеческой точки зрения, но он также не имеет ничего общего с осознанием государственных интересов», - продолжил Тер-Петросян.

Напомним, предложение Тер-Петросяна отклонил как Роберт Кочарян, баллотирующийся на выборах в блоке с партиями АРФД и «Возрождающаяся Армения», так и Серж Саргсян, Республиканская партия которого объединилась с партией «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна в блок «Честь имею».

Тер-Петросян заявил, что после поражения Армении многие страны испытывают к ней сочувствие и жалеют ее. «Но в случае победы Пашиняна или Кочаряна весь мир будет насмехаться над нами. Мир не поймет, как армянский народ избирает лидера той или иной силы, которая привела страну к гибели. Кроме того, в случае избрания ныне исполняющего обязанности премьер-министра или второго президента ряд проблем, стоящих перед страной, не будет решен, потрясения Армении продолжатся», - заявил Левон Тер-Петросян.

Отметим, что решение по вопросу участия АНК в выборах 20 июня будет принимать новоизбранное правление партии.