Пресечена попытка азербайджанской стороны провести работу по тыловому обеспечению - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.



Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, по состоянию на утро 16 мая, ситуация на некоторых приграничных участках в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении не изменилась.

Согласно информации, «все пути по направлениям, где азербайджанские военные пытались продвинуться вперед, находятся под полным контролем ВС Армении – то есть противник лишен возможности пополнения вооружений».

Минобороны Армении сообщает, что ситуация на границе стабильная, представители ВС Азербайджана не проводят никаких фортификационных работ и не нагнетают обстановку.