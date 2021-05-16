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Пресечена попытка азербайджанской стороны провести работу по тыловому обеспечению - Минобороны

Подразделения Вооруженных сил Армении в ночь на воскресенье пресекли попытку азербайджанской стороны провести работу по тыловому обеспечению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, по состоянию на утро 16 мая, ситуация на некоторых приграничных участках в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении не изменилась.

Согласно информации, «все пути по направлениям, где азербайджанские военные пытались продвинуться вперед, находятся под полным контролем ВС Армении – то есть противник лишен возможности пополнения вооружений».

Минобороны Армении сообщает, что ситуация на границе стабильная, представители ВС Азербайджана не проводят никаких фортификационных работ и не нагнетают обстановку.

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