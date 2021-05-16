Минобороны: Армянская сторона в очередной раз твердо потребовала от азербайджанских ВС покинуть суверенную территорию страны

Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Армянская сторона в очередной раз твердо потребовала от азербайджанских ВС покинуть суверенную территорию Армении и вернуться на исходные позиции без каких-либо предусловий - во избежание дальнейшего обострения ситуации и непредсказуемых последствий», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны Армении.

В Минобороны отметили, что по всем трем направлениям, где азербайджанские военные пытались продвинуться вперед, изменений ситуации не зафиксировано. Министерство напоминает, что накануне в результате предпринятых армянскими подразделениями действий ВС Азербайджана были вынуждены покинуть ряд территорий.



«Вооруженные силы Армении придают важность мирному урегулированию ситуации, тем не менее, еще раз заявляют, что посягательства на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемы», - подчеркнули в Минобороны Армении.

