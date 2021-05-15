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Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности – пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян

«Еще раз подчеркиваем, что азербайджанская сторона вторглась на суверенную территорию Армении. Мы высоко ценим призывы наших международных партнеров к Азербайджану о немедленном выводе своих вооруженных подразделений с территории Армении».

Об этом сегодня заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своем комментарии относительно международной реакции на ситуацию в приграничных районах страны.

«МИД Республики Армения надеется, что азербайджанская сторона прислушается к этим призывам и не пойдет на дальнейшее напряжение ситуации.

Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем также проинформировала своих партнеров на различных площадках», - отметила представитель внешнеполитического ведомства Армении.

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