Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности – пресс-секретарь МИД

Об этом сегодня заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своем комментарии относительно международной реакции на ситуацию в приграничных районах страны.

«МИД Республики Армения надеется, что азербайджанская сторона прислушается к этим призывам и не пойдет на дальнейшее напряжение ситуации.

Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем также проинформировала своих партнеров на различных площадках», - отметила представитель внешнеполитического ведомства Армении.