Пашинян проинформировал Путина о сложившейся в Сюникской области ситуации

Как сообщает пресс-служба и.о. премьер-министра, «Никол Пашинян проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область».

Согласно сообщению, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения также проинформировал президента Путина о том, что 13 мая поручил официально обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности для начала консультаций в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности.

«Владимир Путин посчитал недопустимым дальнейшую эскалацию и выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации и создание необходимых условий для реализации договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона подтвердила настрой на продолжение активных посреднических усилий в интересах обеспечения стабильности в регионе.

Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции», - говорится в сообщении пресс-службы и.о. премьер-министра Армении.