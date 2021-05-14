Тер-Петросян и посол РФ обсудили текущую ситуацию

Об этом сообщает официальный представитель возглавляемой Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Арман Мусинян.
Сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Армении и возможных развитиях.
Сегодня первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своем частном доме встретился с послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.
Об этом сообщает официальный представитель возглавляемой Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Арман Мусинян.
Сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Армении и возможных развитиях.
Смотрите комментарии (1)
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии