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Тер-Петросян и посол РФ обсудили текущую ситуацию

Левон Тер-Петросян (архивная фотография)

Сегодня первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своем частном доме встретился с послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

Об этом сообщает официальный представитель возглавляемой Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Арман Мусинян.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Армении и возможных развитиях.

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