Российская сторона интенсивно работает над решением вопроса в кратчайшие сроки - состоялся разговор между Григоряном и Патрушевым

Как сообщили в офисе секретаря Совета безопасности Армении, ключевой темой телефонного разговора стала ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями и обсудили возможные пути решения проблемы.

Представляя ситуацию в начале телефонного разговора, Армен Григорян подчеркнул, что Армения рассматривает это как посягательство на ее суверенную территорию со стороны Азербайджана, что неприемлемо для Армении, «поэтому азербайджанские вооруженные формирования должны покинуть эти территории и вернуться на исходные позиции».

Напомним, вчера МИД Азербайджана заявил, что азербайджанская армия просто занимает свои позиции, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

В разговоре с Патрушевым Григорян счел претензии азербайджанской стороны необоснованными, отметив, что еще остались карты советского периода, подтверждающие, что данные территории являются армянскими.

Говоря об обращении Армении в ОДКБ, Армен Григорян также отметил важность запуска необходимых механизмов в рамках ОДКБ для скорейшего урегулирования вопроса.

В свою очередь, Николай Патрушев высоко оценил сдержанность армянской стороны в этом вопросе, подчеркнув важность использования всех возможных дипломатических усилий для его решения и добавив, что российская сторона интенсивно работает на всех уровнях для скорейшего решения вопроса.