COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 10 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 712 и сейчас составляет 207 464.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 301.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1050 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7 627, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 030 335 (3 361 за сутки).