В Ереван прибыл премьер-министр Грузии

«Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и в других важных сферах экономики. Мы решили сделать еще больший упор на развитие торгово-экономических связей в наших отношениях. В частности, с нашей стороны была отмечена важность более эффективного использования региональных транспортных коммуникаций и развития транзитного потенциала», - отметил Пашинян.

Согласно сообщению правительства, Пашинян и Гарибашвили в ходе сегодняшней беседы тет-а-тет обсудили вопросы региональной безопасности и в этом контексте обменялись мнениями о ситуации, сложившейся сегодня в Сюнике.

«Нагорно-карабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован в рамках процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе предложенных ими принципов», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Ираклий Гарибашвили прибыл с официальным визитом в Ереван сегодня. Он является самым высокопоставленным иностранным официальным лицом, посетившим Армению после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Причем это не первый его визит в Армению в качестве премьер-министра Грузии. С ноября 2013-го по декабрь 2015 года Гарибашвили также занимал пост главы правительства Грузии и в августе 2014 года посетил Ереван.

Сегодня в мемориальном комплексе Цицернакаберд он почтил память жертв Геноцида армян.

По словам Гарибашвили, на переговорах с Пашиняном он подчеркнул, что две страны должны вести интенсивный политический диалог, развивать торгово-экономические отношения. «Наши страны связывают многовековые исторические, дружеские отношения. Уверен, что дальнейшее сотрудничество продолжится в таком же духе. Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и мирное сосуществование на Южном Кавказе, и эта политика будет продолжена и в будущем. Мы готовы содействовать региональному диалогу и развивать экономику, торговлю и другие гуманитарные вопросы. Именно с целью укрепления стабильности, мира и демократических ценностей грузинский народ избрал европейский и евроатлантический путь. Сегодня на встрече мы обсудили все направления сотрудничества. Стабильность и демократическое развитие Армении чрезвычайно важны для Грузии и всего региона», - сказал грузинский премьер.

В рамках визита Гарибашвили исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня принял вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.

По словам руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, особенно после 44-дневной войны отношения с Грузией приобрели дополнительную важность, в том числе по той причине, что в регионе две страны движутся в направлении демократии.

«Грузия очень важна для нас, но после тяжелого исхода для Армении последней карабахской войны Армения также стала очень важной для Грузии, поскольку три недемократических системы, диктатуры – в первую очередь в Азербайджане и Турции, частично в России, фактически поставили Армению в тяжелое положение. И это автоматически означает, что и Грузия из-за этого также находится в тяжелом положении», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Григорян.

Он напомнил, что Грузия, по сути, высказалась против южнокавказского сотрудничества в формате «три плюс три» - Россия, Турция, Иран, Армения, Азербайджан и Грузия, предложенного после 44-дневной войны.

По последним данным Статистического комитета, за первые три месяца этого года двусторонний товарооборот между Арменией и Грузией составил 30,7 млн долларов, что на 11,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, и по этому объему Грузия занимает 10-е место среди крупнейших торговых партнеров Армении.

В апреле этого года Тбилиси посетил президент Армении Армен Саркисян, который в ходе визита встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Встреча с премьер-министром Гарибашвили не состоялась.

Неделю назад премьер-министр Грузии находился в Баку, где на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Тбилиси готов продолжить совместные с Азербайджаном программы, которые еще больше укрепят двусторонние отношения. В свою очередь, Алиев поблагодарил правительство Грузии за поддержку реализации проекта «Южного газового коридора».