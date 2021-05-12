Айвазян проинформировал Лаврова о последнем инциденте на государственной границе Армении

По сообщению МИД Армении, Айвазян проинформировал своего российского коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении, отметив недопустимость подобных провокаций со стороны Азербайджана.

Собеседники отметили важность полноценной реализации достигнутых договоренностей по региональной безопасности и стабильности, а также координации шагов по предотвращению

эскалации.

Отметим, что сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана в целях «корректировки границы» попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили работы. По сообщению Минобороны Армении, в настоящий момент ведутся переговоры по урегулированию ситуации.