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Айвазян проинформировал Лаврова о последнем инциденте на государственной границе Армении

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По сообщению МИД Армении, Айвазян проинформировал своего российского коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении, отметив недопустимость подобных провокаций со стороны Азербайджана.

Собеседники отметили важность полноценной реализации достигнутых договоренностей по региональной безопасности и стабильности, а также координации шагов по предотвращению
эскалации.

Отметим, что сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана в целях «корректировки границы» попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили работы. По сообщению Минобороны Армении, в настоящий момент ведутся переговоры по урегулированию ситуации.

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