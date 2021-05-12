«Альтернативы мирным переговорам и диалогу нет» - премьер-министр Грузии

«​С одной стороны, COVID-19, с другой стороны, карабахская война создали сложности для всего региона», - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, подчеркнув, что альтернативы мирным переговорам и диалогу нет.

Подчеркнув, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и мирное сосуществование на Южном Кавказе, премьер-министр Грузии заявил, что этот курс сохранится и в будущем.

Гарибашвили также сказал, что с Пашиняном они обсудили все направления сотрудничества, подчеркнув, что у них должен быть интенсивный политический диалог.

Отметим, что Гарибашвили прибыл с официальным визитом в Ереван сегодня. Он является самым высокопоставленным иностранным официальным лицом, посетившим Армению после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.