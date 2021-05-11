Темпы роста цен на продукты питания в Армении ускорились

Согласно последним данным, опубликованным Статистическим комитетом, в апреле этого года, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении выросли на 8,3% в том случае, когда в марте этого года, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция составила 7,4%, в феврале этого года, по сравнению с февралем прошлого года, - 7,8%, а в январе этого года, по сравнению с январем прошлого года, - 6,4%.

В апреле этого года, по сравнению с апрелем 2020 года, например, средний рост цен на подсолнечное масло составил 73,5%, яйца подорожали на 55,7%, цены на сахар и сахарный песок выросли на 41%, фрукты - на 10,4%, рост цен на хлеб и муку составил 8,1 и 9,9% соответственно, в товарной группе рыбы и морепродуктов зафиксирован рост цен на 9,2%, в группе алкогольных напитков и табачных изделий – на 8,8%, овощи подорожали на 8,5% и т. д.

Неделю назад, пригласив журналистов на встречу, глава Центрального банка Мартин Галстян, по сути, сделал сенсационное заявление о том, что в этом году не удастся сдержать цены так, чтобы инфляция осталась в пределах запланированных 4% годовых.

В то же время Галстян добавил, что Центробанк руководствуется трехлетней программой деятельности, и если в этом году инфляция выйдет из предусмотренных рамок, то в последующие годы в результате политики Центрального банка удастся ее вернуть в рамки годовых 4%.

«По прогнозам Центрального банка, в течение года мы ожидаем инфляцию, которая превысит наш целевой показатель, потому что было очевидно, что в случае сочетания индекса ФАО и других ситуаций наша инфляция будет выше целевого показателя», - сказал Мартин Галстян.

В тот же день Центральный банк заявил, что с декабря прошлого года уже в третий раз повысил ставку рефинансирования, на этот раз на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 6%.

В Армении Центробанк является гарантом стабильности цен. ЦБ несколько лет подряд, с 2017 года, снижал ставку рефинансирования с целью сделать финансовые средства более доступными для экономики и тем самым стимулировать экономический рост. Теперь, в условиях инфляции, Центробанк делает драм дороже, чтобы сдержать рост цен.

На фоне вышеизложенного среднемесячная номинальная заработная плата в Армении, опять же по последним данным Статкомитета, в январе-марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла всего на 2,1%, составив 194 109 драмов.

Координатор программ офиса экономических исследований Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Тадевос Аветисян сегодня в беседе с Радио Азатутюн обратил внимание на то обстоятельство, что если в январе-марте средняя зарплата выросла чуть более чем на 2%, то в апреле цены на продукты питания выросли почти в четыре раза быстрее - на 8,3%.

«То есть, реальные доходы снижаются, и это фактор обнищания. Другими словами, даже если люди получают такой же доход, не говоря уже о том, что они его теряют, они в меньшей степени могут удовлетворить свои потребности. Это будет иметь не только экономические последствия, потому что инфляция приводит также к сокращению спроса на фоне снижения экономической активности, но также социальные последствия, особенно для бедного и крайне бедного населения», - сказал Аветисян.