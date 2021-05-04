Экономика Армении вырастет больше, чем прогнозировалось – глава ЦБ

Он, однако, отказался назвать цифры, объясняя это тем, что они встречаются с журналистами восемь раз в год, четыре встречи посвящены прогнозам, четыре - мониторинговые, и сегодняшняя встреча - из последних.

«Поэтому я не буду делать прогнозов по экономическому росту, однако, как я уже отметил в нашем пресс-релизе, для нас ясно одно: по сравнению с нашими предыдущими прогнозами экономика показывает более позитивные тенденции развития», - сказал Галстян.

После ощутимого спада на 7,6% в прошлом году, согласно госбюджету на этот год, ожидается, что в 2021 году экономика Армении вырастет на 4,8%. Центробанк приводит более скромные цифры.

На встрече с журналистами в феврале этого года председатель ЦБ Мартин Галстян заявил об ожидаемом годовом росте экономики примерно на 2%, но уже в следующем месяце, вновь на встрече с журналистами, он значительно снизил показатель, согласно которому экономика Армении завершит год с ростом на уровне 1,4%.

В марте этого года в Армении наконец-то был зарегистрирован экономический рост. После продолжавшегося на протяжении года спада индекс экономической активности в марте вырос на 3,8% по сравнению с мартом прошлого года, хотя до появления официальных данных, около двух недель назад, министр экономики Ваан Керобян заявлял, что в марте будет рост до 7,5%. «По моим расчетам, рост составит порядка 7-7,5% по сравнению с мартом прошлого года», - сказал он.

В этом году инфляция будет больше запланированной - ЦБ

Сегодня журналистов пригласили в Центральный банк, чтобы сообщить, что на сегодняшнем заседании совета банка было принято решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 6%.

После постепенного снижения ставки рефинансирования в течение почти четырех лет, с февраля 2017 года, с 6% до 4,25%, в декабре прошлого года Центробанк резко поднял ее на один процентный пункт - до 5,25%. Еще на 0,25 процентных пункта ставка рефинансирования поднялась 2 февраля, достигнув 5,5%.

В Армении Центробанк является гарантом стабильности цен. Регулятор годами снижал ставку рефинансирования с целью сделать финансовые средства более доступными для экономики и тем самым стимулировать экономический рост. Теперь, в подобных условиях инфляции, Центробанк делает драм дороже, чтобы сдержать рост цен.

Несмотря на подобные шаги, глава ЦБ сегодня признал, что в течение этого года не удастся привести рост цен в рамки запланированных 4% в год. В то же время он добавил, что ЦБ руководствуется трехлетней программой, и если в этом году инфляция выйдет из предусмотренных рамок, то в последующие годы в результате политики Центрального банка удастся ее вернуть в рамки годовых 4%.

«По прогнозам Центрального банка, в течение года мы ожидаем инфляцию, которая превысит наш целевой показатель», - сказал Мартин Галстян.

Согласно последним данным Статистического комитета, если общая инфляция в Армении в марте этого года, по сравнению с мартом прошлого года, составила 5,8%, то цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 7,4%.

Приведем несколько примеров по отдельным товарам. Так, цены на подсолнечное масло в марте этого года, по сравнению с мартом прошлого года, в среднем выросли на 62,2%, на сахар и сахарный песок - на 40,9%, на молочные продукты, сыр и яйца - на 16,5%. Отдельно цены на яйца в марте этого года, по сравнению с мартом прошлого года, выросли на 78,2%, цены на хлеб и муку выросли на 8,6% и 14,4% соответственно.

По данным того же Статкомитета, среднемесячная номинальная заработная плата в Армении в марте этого года, по сравнению с мартом 2020 года, выросла всего на 3%.

Мы представили эти цифры главе ЦБ Мартину Галстяну. Он их прокомментировал следующим образом: первой причиной такого роста цен на продукты питания является рост цен за рубежом. «К этому добавляется также определенное колебание обменного курса. Кстати, здесь есть интересный феномен: цены растут параллельно с обменным курсом, но когда обменный курс несколько снижается до прежних уровней, цены, как правило, снижаются медленнее, чем обменный курс. Здесь предстоит кое-что сделать», - сказал Галстян.