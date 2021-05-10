Из-за неспособности действующей власти Кочарян оказался на Площади Свободы - депутат

«В 1999 году во время его правления в Республике Армения вспыхнул пожар, произошли события 27 октября, и этот пожар во время его правления унес несколько жизней, но это не все, понятно, что в дыму от этого пожара наш народ задыхается до сих пор», - сказал Микаелян.

На замечание о том, что во время правления Кочаряна 27 октября вспыхнул пожар, а во время правления Пашиняна - 44-дневная война с тяжелыми последствиями, и вопрос, не является ли это уязвимым местом Пашиняна на предстоящих выборах, депутат ответил: «Послушайте, это не уязвимое, мы должны перейти к точке отсчета, понять, что произошло. И я не сказал, что Никол Пашинян не виноват, Сасун Микаелян не виноват или кто-то еще не виноват, но нельзя взваливать вину за то, что не делалось годами, на сегодняшнюю власть», - сказал он.

На выборах Роберт Кочарян будет бороться против исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, возглавив блок «Армения», в который входят с АРФ «Дашнакцутюн» и новосозданная партия «Возрождающаяся Армения». Вчера с трибуны митинга на Площади Свободы он заявил, что власти Пашиняна осталось 42 дня, а своим избирателям пообещал достойный мир. «Этого не может сделать правительство, олицетворяющее поражение, унижение, позор, смерть, жертвы. Они не могут этого сделать», - сказал Кочарян.

«Война - это не вопрос одного-двух дней, война - это вопрос многих лет, то есть мы были не готовы в течение многих лет, после спарапета и до этих властей были не готовы к войне. Если мы говорим о Шуши и Гадруте, то на те деньги, которые они съели, могли построить туннель из Гадрута в Шуши», - сказал Сасун Микаелян.

Роберт Кочарян критикует действующую власть за то, что границы Армении не защищены, будущее Карабаха туманно, в стране экономический кризис, а побежденная власть не может достойно вести переговоры, и заявляет, что его неучастие в выборах было бы дезертирством. Сасун Микаелян возражает, что война была неизбежна, прежние власти также виноваты.

Из-за неспособности власти Пашиняна Роберт Кочарян оказался на Площади Свободы и объявил о своем возвращении там, где в 2008 году началось массовое избиение народа, заявил в Национальном собрании независимый депутат Арман Бабаджанян. «Народ не давал Пашиняну мандат на то, чтобы вернуть Кочаряна и навязать его народу. Вчера был очень тяжелый день. Фактически «1 марта» и «27 октября» вместе ворвались на Площадь Свободы. Те, кто годами искажал идеи свободы, попирал демократические ценности, разрушал избирательную систему, использовал насилие как инструмент во время выборов, говорят на той же Площади Свободы об установлении законности. Наш народ не давал вам такого мандата, уважаемая власть, не давал вам права навязывать нам этих преступников. Ваша власть ответственна за осквернение Площади Свободы», - заявил Бабаджанян.

Лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, который в предстоящей избирательной кампании вновь предлагает избирателям третий путь, считает, что Кочарян и Пашинян должны выйти из борьбы. По его мнению, оба лагеря ложными опросами вводят избирателей в заблуждение о том, что основная борьба разворачивается между двумя полюсами, что выбор стоит между бывшей и нынешней властью. «Они дали столько денег этим людям, что те каждый день проводят различные анализы на деньги и говорят, что есть только эти две силы, а других нет. Почему они так делают? Чтобы сказать людям: народ, у вас нет альтернативы, то есть, у вас нет альтернативы, вы либо выбираете эту нынешнюю серость, либо идете назад», - сказал Марукян.

Оппозиционный депутат подчеркнул, что «Просвещенная Армения» ведет полемику не с бывшими властями, а с правительством Пашиняна, которое провалило управление.