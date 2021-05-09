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Политика

Кочарян: Ценой за поражение для этой власти должна стать, как минимум, потеря этой власти

Экс-президент Армении Роберт Кочарян на митинге сторонников блока «Армения»

Поражение не может не иметь последствий и ценой за поражение для этой власти должна стать, как минимум, потеря этой власти.

Об этом заявил бывший президент Армении, лидер вновь созданного предвыборного блока «Армения» Роберт Кочарян на сегодняшнем митинге сторонников блока на площади Свободы в Ереване.

Говоря о вызовах, стоящих перед Арменией вследствие поражения в прошлогодней войны в Карабахе, а также в результате правления нынешней власти в течение последних трех лет, Кочарян отметил три проблемы.

«Во-первых, сегодня в Армении небезопасно, границы Сюника небезопасны. Армения стала страной, которая не в состоянии самостоятельно защитить безопасность населения и своих границ. Сегодня у нас есть правительство, которое последовательно уничтожает армию и ничего не делает для ее восстановления. Наша цель – установить достойный мир. Этого не может сделать правительство, олицетворяющее поражение, унижение, позор, смерть, жертвы. Они не могут этого сделать. Мы можем это сделать, и мы готовы это сделать.

Второе. Будущее Карабаха, честно говоря, довольно туманно. Через четыре с половиной года, согласно подписанному злосчастному заявлению, Азербайджан может отказаться от российских миротворческих войск. Кто-нибудь из вас слышал от этих властей, что они делают в этом направлении? Готовы они к подобному сценарию или нет? Правительство, потерпевшее поражение, не может быть эффективным переговорщиком. Невозможно вести переговоры с противником, если вы передвигаетесь на четвереньках, если стоите на коленях.

Следовательно, к власти должны прийти силы, способные профессионально вести переговоры и находить решения, благоприятные для Карабаха. Мы можем сделать это.

Третье. Страна находится в экономическом кризисе. В прошлом году спад экономики составил 7,5%, инфляция съела ваши доходы, а страна увязла во внешних долгах. Никаких обещаний не было выполнено. Обещание стремительного роста обернулось стремительным падением. Это результат 3 лет правления.

Следовательно, они не могут продолжать управлять страной, поражение это не только поражение на войне, провалы в экономической сфере также являются поражением. Для властей ценой за поражения должна стать, как минимум, потеря этой власти. Поражение не может не иметь последствий, в обратном случае мы будем постоянно проигрывающей нацией, станем нацией лузеров, если для власти поражение не будет иметь последствий. Поэтому эту власть нужно гнать, если она не готова уйти добровольно», - заявил Роберт Кочарян.

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